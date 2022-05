Cancellato il murale realizzato nei pressi di piazza Dante per ricordare Vincenzo Scalia

Qualche giorno fa era stato realizzato tra via Idria e via Biblioteca (nei pressi di Piazza Dante) un murale dedicato alla memoria di Vincenzo Scalia, soprannominato "Enzo Negativa". Un giovane ucciso a soli 29 anni la sera dell'8 agosto del 2020, insieme al 43enne Luciano D’Alessandro, durante lo scontro a fuoco tra membri del clan Cappello ed esponenti dei Cursoti Milanesi verificatosi in viale Grimaldi, a Librino.

Questa mattina, dopo il clamore suscitato in città per l'iniziativa messa in atto probabilmente dagli amici del ragazzo, il dipinto è stato rimosso da alcuni operai incaricati dal Comune di Catania, alla presenza dei carabinieri e della polizia di Stato, che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni. E' stata la compagnia di piazza Dante a richiedre all'amministrazione comunale di attivarsi per provvedere alla rimozione del dipinto e dell'imbrattamento del muro è stata inoltre informata l'autorià giudiziaria etnea. Proprio in relazione a questi fatti di sangue, lo scorso 6 maggio è stata formulata dalla procura di Catania una richiesta di condanna per tutti i 16 presunti appartenenti al clan Cappello che parteciparono alla spedizione punitiva contro i Cursoti, con pene comprese tra otto e 18 anni, per complessivi 247 anni di reclusione.

Legambiente aveva criticato aspramente l'iniziativa commemorativa, chiedendo con forza un intervento dello Stato. "Con rammarico e nonostante le nostre continue segnalazioni - aveva scritto l'associazione ambientalista in un post pubblicato su Facebook - ci rendiamo conto che avanza illegalità ed abusivismo. Davanti all' Università, accanto al liceo Spedalieri e sotto gli occhi dei turisti un grande murales commemora un giovane ucciso in un regolamento di conti mafioso. A due passi uno striscione deturpa il muro del Monastero dei Benedettini e, come se non bastasse, anche una targa di marmo che commemora lo stesso giovane tifoso come fosse un eroe della patria".