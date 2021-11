Volo Ryanair cancellato per la nebbia: catanesi bloccati a Pisa

Prima l'annuncio del ritardo, poi quello della cancellazione. La nebbia ha creato non pochi disagi ai passeggeri del volo Ryanair Pisa-Palermo FR9994 previsto per le 19,45 di ieri. La scarsa visibilità ha portato prima a continui rinvii e poi alla cancellazione vera e propria lasciando a terra i passeggeri. Stessa sorte per quanti avrebbero dovuto imbarcarsi sul FR9957 per Catania, prima rinviato di circa due ore e poi annullato.

La compagnia ha offerto riprotezione su un altro volo e il pagamento dell'albergo per la notte. "Il problema - raccontano due passeggeri a PalermoToday - è l'assenza di posti sui voli diretti di oggi. Siamo costretti a scegliere una tratta con lo scalo o a tornare da Roma o Bologna, ma in questo caso il problema è la coincidenza treni-aerei o treni-pullman. Ovviamente con un esborso non previsto e comunque il cambio di programma ci costringe a modificare gli impegni che avevamo per oggi".