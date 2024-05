Il cancello di Porto Rossi dovrà restare aperto: "Il passaggio pedonale dovrà essere garantito"

È di qualche settimana fa un'ordinanza della Struttura territoriale dell’ambiente di Catania che accoglie in parte le richieste avanzate tramite il Consiglio comunale, con apposita interrogazione, dai consiglieri Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi.

"Siamo soddisfatti - commentano i firmatari - di questo primo passo, anche se consapevoli di essere ancora lontani dalla risoluzione del problema, che dovrebbe prevedere, lo ricordiamo, la messa in sicurezza della zona con i lavori di consolidamento del costone e la conseguente rimozione del cancello. Non è scontato, né inutile, ripetere un concetto tanto semplice quanto basilare. Il mare è di tutti e ogni forma di privatizzazione erode diritti fondamentali."

"Ci auguriamo - concludono - che la questione non si ritenga chiusa ma che si lavori per restituire completamente alla collettività quel tratto di strada. Così come ci aspettiamo che l'amministrazione comunale sottoponga prima possibile al Consiglio comunale il famigerato Piano di Utilizzo del demanio marittimo, unico strumento utile ad una corretta, sostenibile e democratica gestione delle nostre coste, rocciose o sabbiose che siano. “

“Soprattutto alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di stato che hanno ribadito, ancora una volta, l'illegittimità delle proroghe automatiche delle Concessioni marittime e l'assoluta urgenza di nuovi bandi per l'assegnazione delle stesse" precisa Gianina Ciancio.