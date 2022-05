Elezioni comunali a Sant'Agata Li Battiati, Rosario Torrisi è il candidato Sindaco di "Oltre"

Rosario Torrisi, avvocato di 68 anni con una lunga esperienza da maneger nel settore della pubblica amministrazione, annuncia la sua candidatura a Sindaco di Sant'Agata Li Battiati con la sua lista "Oltre Battiati". Alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno sfiderà il primo cittadino uscente Marco Rubino.

Il progetto "Oltre Battiati non è un semplice slogan – spiega Torrisi– ma si tratta di un progetto che in realtà si è rodato da tempo dietro le quinte, ha già scaldato i motori ed è ora pronto a scendere in campo. Il team è composto da professionisti esperti affiancati da tanti giovani, tutti pronti a mettersi a disposizione della città per ridare a Battiati la possibilità di scegliere, di partecipare attivamente e di immaginare un futuro diverso. Il concetto di “Oltre” – scende nel dettaglio l’avvocato Torrisi, che di recente ha ricoperto vari incarichi pubblici risanando enti come la Simeto Ambiente e la Società Interporti Siciliani - è presto detto: il valore aggiunto del mio team sarà la professionalità in tutti i campi, per lavorare insieme e rendere Sant'Agata Li Battiati molto più di una ridente cittadina della cintura etnea. Riteniamo, come tanti cittadini di Battiati, sia giunto il tempo di compiere un ulteriore salto di qualità".

"Battiati reclama uno sviluppo che vada oltre la normale residenzialità, fatto di migliori collegamenti con il capoluogo e i luoghi di interesse. Può e deve attirare imprese e presenze di qualità sul proprio territorio con offerte aggregative di livello, diventare centro propulsore di iniziative che spaziano dall'innovazione tecnologica, e non solo, all'arte, dalla cultura all'accoglienza e all’inclusione. Chi viene a Catania, dall'Italia e dall'estero, deve poter e dover dire “vado a vedere cosa succede a Battiati”, insomma. Questo insieme agli altri punti, chiari e lineari del nostro programma elettorale che presenteremo alla cittadinanza".

Nessuna altra abizione politica, al momento, oltre la sindacatura. "Ho solo il desiderio di compiere al meglio il mandato che gli abitanti di Battiati vorranno affidarmi – risponde deciso. Del resto la mia età, la mia posizione, ciò che sono e quel che sono stato capace di fare, in oltre quarant'anni di professione e maturazione di esperienze gestionali di alto profilo, mi rendono scevro da qualsiasi altra ambizione che non sia quella di fare il mio dovere. Sempre e comunque".