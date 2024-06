Cane ucciso con un boccone avvelenato: presentata una denuncia in Procura

A Camporotondo Etneo un cane è stato ucciso con il veleno. E' stato trovato, agonizzante, da una volontaria animalista che l’ha subito soccorso trasportandolo all’ambulatorio veterinario dell’Asp più vicino. Nonostante i soccorsi, tuttavia, l'animale non è riuscito a salvarsi, spirando dopo atroci sofferenze. Michy, come era stato chiamato dai soccorritori, ha trovato la morte in via Falcone, una strada periferica di Camporotondo Etneo dove, in passato, erano già stati registrati altri casi analoghi. Sembrerebbe che alcuni cittadini senza scrupoli abbiano disseminato esche avvelenate lungo la strada col preciso intento di colpire i cani randagi che transitano nella zona. Un fatto particolarmente grave, condannato fermamente dal Partito Animalista Italiano che ha depositato una denuncia in Procura.

"Quello che è successo a Camporotondo Etneo, ad un povero animale indifeso, è di una gravità inaudita. Un gesto – ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano - che purtroppo non è isolato. Nei mesi scorsi nella stessa zona altri cani sono morti per avvelenamento. Chi si macchia di un reato così grave rischia inevitabilmente da 3 mesi a 18 mesi di reclusione o una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro. Chiediamo al sindaco di Camporotondo Etneo di adempiere immediatamente alle sue responsabilità. Serve una immediata bonifica dell’intera area oggetto delle esche avvelenate e allo stesso tempo fare tutto il possibile, mediante anche l’intervento della polizia locale, per assicurare il prima possibile alla giustizia, chi si sta macchiando di una azione così meschina e crudele. Noi, come Partito Animalista Italiano, - conclude Patrick Battipaglia – abbiamo presentato una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica e ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo contro chi si sta macchiando di un atto così infame. Nei prossimi giorni, finalmente, presenteremo in Parlamento la nostra 'Legge Angelo' con cui chiediamo pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali".