I bocconi avvelenati mandano in fin di vita un cane a Nicolosi

Alcune persone senza scrupoli hanno disseminato delle esche avvelenate a Nicolosi, precisamente in via Montarello, contrada Dagala dell’Ascino. L'intento è colpire alcuni cani di quartiere che da anni vivono sul posto e sono seguiti da alcuni tutor. "Proprio uno di questi tutor - come rende noto il Partito Animalista - ha trovato uno dei cani agonizzante ai bordi della strada. Il cane in questione, adesso fuori pericolo, si chiama Sbirulino ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria di Tremestieri Etneo, dove gli è stato diagnosticato l’avvelenamento".

"Quello che è successo a Nicolosi ad un povero animale indifeso è di una gravità inaudita. – ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore provinciale del Partito Animalista Italiano -. Un gesto che purtroppo non è isolato, nei mesi scorsi nella stessa zona abbiamo assistito ad altri casi di avvelenamento. Chi si macchia di un reato così grave rischia inevitabilmente da 3 mesi a 18 mesi di reclusione o una sanzione amministrativa da 5 mila euro a 30 mila euro. Chiediamo al sindaco di Nicolosi di adempiere immediatamente alle sue responsabilità. – prosegue il dirigente regionale del Partito Animalista – E' necessario bonificare immediatamente l’intera area oggetto delle esche avvelenate ed allo stesso tempo fare tutto il possibile, mediante anche l’intervento della polizia locale, per assicurare alla giustizia chi si sta macchiando di una azione così meschina e crudele. Ovviamente non trascurando le cure al povere Sbirulino. Noi, come Partito Animalista Italiano - conclude Patrick Battipaglia – presenteremo una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica e ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo contro chi si sta macchiando di un atto così infame".