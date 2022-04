Denunciata una donna che lasciava il proprio cane legato alla catena in strada

Nel corso dei controlli a largo raggio messi in atto ieri dalla polizia nel quartiere di Librino, sono state contestate diverse violazioni amministrative riguardanti l’uso personale di sostanze stupefacenti e sono state anche ritirate le patenti di guida. Due le persone denunciate per evasione dagli arresti domiciliari. Inoltre, sono state rinvenute e riconsegnate ai legittimi proprietari diverse vetture rubate ed una persona è stata denunciata in stato di libertà per l’indebito utilizzo della carta di credito. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, 2 soggetti di 20 e 46 anni, sono stati sottoposti alla misura della detenzione domiciliare. Diversi soggetti sono stati indagati in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia e uno per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non spettanti.

Cane legato e lasciato solo in strada

Infine, una donna di 30 anni è stata denunciata in stato di libertà per i reati di "invasione di edifici pubblici e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze". La signora percepiva anche il reddito di cittadinanza, pur vivendo in un luogo diverso da quello dichiarato all’Inps per ottenere il beneficio fiscale. Si tratta nello specifico di un immobile di circa 200 metri quadri, realizzato abusivamente all’interno di 3 distinte unità immobiliari illegalmente occupate e unificate. Inoltre, la donna avrebbe lasciato il suo cane in strada per intere giornate, legato con una catena attaccata ad un muro adiacente all’abitazione, sotto il sole, senza cibo e con acqua putrida.