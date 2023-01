Cani avvelenati ad Altarello, taglia da 2mila euro per identificare il responsabile

Si è svolto un sopralluogo tecnico sul terreno privato di Altarello dove tra sabato e domenica sono stati uccisi 5 cani con il veleno, mentre un sesto lotta tra la vita e la morte. L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ricorda come la Sicilia sia "una delle regioni dove avvengono maggiormente gli avvelenamenti di cani, sia randagi che di proprietà. a vicenda di Giarre ne è purtroppo l'ennesima conferma. Per questo istituiamo una taglia di duemila euro - scrivono gli animalisti di Aidaa- che pagheremo a chi con la sua testimonianza o denuncia rilasciata alle autorità preposte, aiuterà ad identificare e far condannare in via definitiva il reponsabile di questo nuovo avvelenamento di massa".