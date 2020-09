Randagi in viale Tirreno: i volontari vogliono accudirli, ma serve sterilizzazione

Un branco di cani, composto da una decina di animali grandi e piccoli, ha scelto come proprio territorio il viale Tirreno. Questa trafficata arteria della quarta municipalità non è certo il luogo idoneo per loro, anche perchè il numero di randagi rischia di aumentare a dismisura senza una opportuna sterilizzazione.

"Insieme ai residenti della zona - spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle Giuseppe Ragusa - ho incontrato l'assessore Michele Cristaldi, che ha la delega per la Tutele ad il benessere degli animali lo scorso 22 luglio. In questa occasione ci era stato assicurato che entro il 25 agosto sarebbero arrivati interventi concreti, grazie all'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio di accalappiamento. Purtoppo così non è stato. Anche a nome dei residenti, giustamente preoccupati, sollecito l'amministrazione a tenere fede alle proprie promesse". Un gruppo locale di volontari ha infatti manifestato la propria disponibilità nell'accudimento in strada degli animali, evitando in tal modo che possano verificarsi comportamenti aggressivi dovuti anche alla fame. Tuttavia, la sterilizzazione è necessaria per evitare una situazione di sovraffollamento che potrebbe rendere il branco non più controllabile.