Voci dai quartieri

Lettori: "Branco di cani randagi ha sbranato un gatto in via Susanna"

Un branco di cani randagi si aggira da qualche tempo per via Susanna a Cibali. E, come segnala una lettrice, lo scorso 14 agosto ha causato la morte di un gatto di strada. La carcassa dell'animale è rimasta tre giorni sul marciapiede