Cani randagi e potatura alberi davanti alla scuola “Petrarca”, la richiesta di Zingale

"In via Gioviale serve un lavoro coordinato che, oltre alla potatura degli alberi, preveda anche la presa in custodia del branco di cani randagi che stazionano in tutta la zona". Una richiesta che arriva dal consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale dopo aver ascoltato le proteste di alcuni cittadini della zona. Qui infatti si trovano alcuni plessi della scuola “Petrarca”. Questo vuol dire che, con l'inizio delle lezioni, in via Gioviale e nelle strade limitrofe ci sono centinaia di genitori che accompagneranno i figli davanti ai cancelli degli istituti del territorio. "Qui si trovano alcuni cani vaganti, molto territoriali, che, sopratutto in caso di cuccioli, vogliono difendere la zona e possono scambiare mamme e papà come una minaccia - denuncia Zingale - Le conseguenze sono facilmente immaginabili per tutti. Occorre, quindi, un'azione preventiva che magari veda coinvolte le associazioni animalista oltre all'amministrazione comunale. Interventi che riguardino pure la potatura degli alberi visto che qualche ramo potrebbe staccarsi dal tronco rischiando di colpire qualcuno".

