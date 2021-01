Cannizzaro, in Senologia formazione chirurgica con standard europei

La Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania diventa centro di formazione accreditato per l’ottenimento della prestigiosa certificazione “BRESO” (Breast Surgical Oncology Certification). Si tratta di un titolo riconosciuto dalla Società Europea di Senologia (Eusoma) e dalla Società Europea di Chirurgia Oncologica (ESSO), che può essere conseguito da giovani professionisti frequentando per un biennio un Centro Europeo con riconosciute competenze specialistiche in Chirurgia Senologica. Portavoce di questa iniziativa è stato il dott. Giuseppe Catanuto, dirigente medico dell’Unità Operativa di Senologia e membro del board esecutivo di BRESO, che accompagnerà nel percorso il medico in formazione in modo che la crescita professionale sia allineata ai migliori standard di cura europei. La proposta è stata ben accolta e l’Unità Operativa diretta dalla dottoressa Francesca Catalano, già individuata quale Centro di Riferimento Regionale con funzioni di indirizzo e coordinamento per la cura del tumore al seno, ha ottenuto il riconoscimento necessario. A “battezzare” il programma BRESO presso la Senologia dell’Ospedale Cannizzaro è stata, in questi giorni, la dott.ssa Francesca Privitera, medico specializzando al terzo anno in Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Catania. La dottoressa, dopo aver maturato alcune esperienze sia in Europa sia nel reparto di Senologia del Cannizzaro, ha espresso l’ambizione di approfondire le sue competenze nell’ambito della chirurgia della mammella. «Proseguire la mia formazione con questa certificazione mi rende ancora più entusiasta e mi carica di motivazione: mi fa ritenere – afferma Privitera – di poter ottenere una preparazione completa, sotto tutti i punti di vista dalla diagnosi alla terapia, abbracciando anche gli aspetti legati ai trattamenti oncologici e radioterapici. Questo percorso non è scontato e l’Ospedale Cannizzaro, grazie alle specialità presenti, mi offre la possibilità di compiere questo iter con un approccio multidisciplinare». Il proposito della BRESO è di standardizzare, a livello europeo, la preparazione dei giovani chirurghi con un percorso strutturato per obiettivi; per cui i prescelti, al termine dei due anni, saranno in grado di eseguire interventi chirurgici tra i più complessi e saranno consapevoli del corretto percorso di cura delle pazienti affette dal tumore mammario. «Il chirurgo in formazione – spiega la dottoressa Francesca Catalano, direttore dell’UOC di Senologia – è da sempre coinvolto in tutte le discipline interessate alla cura della malattia. Ogni specializzando partecipa ai meeting multidisciplinari organizzati settimanalmente per la discussione dei casi clinici, sia nel pre e sia nel post operatorio». «Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di possibilità di formazione e contiamo di poter coinvolgere altri giovani di tutta la regione nel percorso di BRESO», aggiunge il dott. Catanuto. Un’altra opportunità dedicata agli specializzandi degli ultimi anni di diverse discipline, che aspirano a curare al meglio le donne affette dal tumore della mammella, è il Master in Senologia 2020-2021 organizzato dalla UOC di Senologia dell’Azienda Cannizzaro, dall’Assessorato regionale alla Salute e dal Cefpas.