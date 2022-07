Cantieri sulla A18 Catania-Messina, lavoratori in stato di agitazione

Hanno incrociato le braccia e manifestato il loro disappunto i lavoratori dei cantieri per l’ammodernamento della A18 Catania-Messina. La ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Tosa Appalti, e che attende da mesi dal Consorzio per le Autostrade Siciliane il pagamento di diversi stati d’avanzamento lavori, ha comunicato loro che non potrà più far fronte ad ulteriori anticipi di cassa per pagare stipendi e fornitori. Da qui la decisione degli operai fermarsi e di stazionare con i loro mezzi, in segno di protesta, nel cantiere di Roccalumera dove attualmente si viaggia su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia.

A rischio ci sono centinaia di posti di lavoro, l’impresa, che nonostante i ritardi da parte del Consorzio ha sempre garantito la prosecuzione dell’intervento, così non riesce più ad andare avanti. I lavoratori si scusano con gli automobilisti per le ripercussioni che lo stop al cantiere inevitabilmente avrà sul traffico veicolare, già particolarmente sostenuto in questo periodo estivo.