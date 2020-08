Niko Pandetta dedica una canzone ad Enzo Scalia, morto nella sparatoria di Librino

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta a poche ore dalla sparatoria che ha fatto due morti e due feriti a Librino, saluta con un post su Facebook una delle due vittime dell'agguato, Vincenzo Scalia, 26 anni. "Riposa in pace vita mia, non mi poteva arrivare notizia più brutta. Ancora non ci credo angelo", scriveva l'artista ieri sera postando una foto che lo ritrae abbracciato con Scalia. Poche ore fa un nuovo post, con il quale Pandetta dedica all'amico una canzone inedita dal titolo "Vita sbagliata", nella quale tra l'altro dice: "Noi siamo figli 'e sti strad e sti strad c'hann cundannat", "ma nun turnass aret mai'. "Anteprima per mio fratello Enzo - il testo che accompagna il file audio - riposa in pace - Mi dicevi sempre quando mi scrivi una canzone. Non volevo farlo per la tua morte. Adesso sarai il mio angelo custode per tutta la vita ti amo fratellino".