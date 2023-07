Caos aeroporto, le reazioni del mondo della politica

Molteplici richieste di ritorno alla normalità in tempi rapidi per lo scalo di Fontanarossa, ancora a scartamento ridotto a una settimana dall'incendio che ne ha compromesso la funzionalità, arrivano da ministri e parlamentari. Il coro di richieste è bipartisan e non risparmia critiche alla gestione dell'emergenza.

Sallemi (FdI): "La Sac indichi data per riapertura"

"Il settore turistico e quello commerciale stanno risentendo in maniera drammatica del taglio dei voli e del loro dirottamento verso altre strutture. Per questa ragione serve che la società di gestione indichi un cronoprogramma chiaro e definito e sulla base di esso una data per la riapertura completa della struttura" - ha dichiarato il senatore di Fdi, Salvo Sallemi.

Barbagallo (Pd): "Situazione critica"

La situazione resta critica e siamo molto preoccupati. Riferiremo in commissione Trasporti sulle iniziative da intraprendere anche alla luce di questi lavori che stanno andando avanti. Però restiamo molto critici e molto preoccupati", lo ha detto il componente del Pd in commissione Trasporti alla Camera e segretario del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo un sopralluogo all'aeroporto di Catania. "Non mi convince - ha aggiunto - come è stata gestita l'emergenza non soltanto da parte dalla Sac, ma anche da Enac, Enav e da mille rivoli di società di trasporto pubblico che stanno gestendo il trasferimento dei passeggeri da un punto all'altro dell'isola".

Ternullo (FI): "Uno spot controproducente per la Sicilia"

"La situazione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa sta diventando di giorno in giorno sempre più insostenibile e surreale. Una vera e propria bomba a orologeria che si riflette anche sugli altri scali siciliani", ha detto la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo. "Oltre a uno spot controproducente per la Sicilia, in un periodo di altissima stagione, con le strutture ricettive piene di turisti - conclude la Parlamentare - c'è un notevole danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale, causato dal blocco dei voli e dalla perdita di reputazione dell'aeroporto"

Magi (+Europa): "Depositata interrogazione alla Camera"

"Oggi abbiamo depositato un’interrogazione alla Camera dei Deputati per chiedere al Governo di fare luce sulle gravi disfunzioni e sulle mancate risposte in merito agli eventi avvenuti all'Aeroporto di Catania", così in una nota Riccardo Magi, Segretario di +Europa. "In una settimana non abbiamo ricevuto alcuna data certa per la riapertura dell’Aeroporto. Questo rappresenta un cortocircuito infrastrutturale ma anche un fallimento politico di grande portata, in un settore nevralgico per l'economia e la mobilità della Sicilia"

Deputati della Lega: "Continueremo a vigilare per un ritorno veloce alla normalità"

"L'ispezione di stamattina all'aeroporto di Catania dopo il triste incidente era doverosa ed è la dimostrazione dell'impegno della Lega, assieme al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per fronteggiare l'emergenza. Un ringraziamento anche al ministro della Difesa Guido Crosetto e alla disponibilità dell'Aeronautica. È chiara la massima partecipazione di tutti gli organi istituzionali coinvolti e la vicinanza del Governo". Così, in una nota, i deputati della Lega, il segretario della commissione Trasporti Domenico Furgiuele e i colleghi siciliani Anastasio Carrà e Valeria Sudano a margine di un sopralluogo all'aeroporto di Catania. "Bene anche la dedizione delle società che si stanno spendendo per il ripristino e la ricostruzione. Da sottolineare l'impegno dell'amministratore delegato che ci ha garantito un potenziamento della comunicazione per l'utenza e la rassicurazione da parte del direttore di Enac sulle risposte che stanno dando e fornendo anche alle domande via mail. Continueremo a vigilare per un ritorno veloce alla normalità. Dobbiamo tutelare la città etnea con il suo turismo e il suo indotto, essenziali per tutta la Sicilia".