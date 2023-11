Capodanno 2024 a Catania con Tananai, Biondi e tanti altri artisti: il 31 dicembre in piazza Duomo

Mario Biondi e Tananai in concerto la sera del 31 dicembre in piazza Duomo, e una trama fitta di eventi grandi e piccoli pronti ad allietare tutto il periodo natalizio, dall'8 dicembre sino all'Epifania, lungo itinerari e palcoscenici disseminati in piazze, vie, luoghi simbolo della città o meno noti, dal centro alla periferia. E' il cartellone del “Christmas Catania Fest 2023-Natale in città” che il sindaco Enrico Trantino ha illustrato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, affiancato dal capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, alla presenza del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Sono intervenuti il vicesindaco Paolo La Greca, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi con diversi consiglieri.

Presenti anche i presidenti o rappresentanti di istituzioni, enti, partecipate del comune, scuole, associazioni che hanno collaborato alla definizione del calendario di eventi con il Sindaco, che ha mantenuto per sé le deleghe a Cultura e Turismo, e con le diverse direzioni dell'Amministrazione comunale coinvolte, a partire dalla Cultura diretta da Paolo Di Caro. Tra i primi sostenitori del “Natale” a Catania c'è la Regione siciliana, che ha finanziato parte del programma della notte di San Silvestro.

“Un Natale che abbiamo voluto fosse con molti eventi itineranti – ha sottolineato il sindaco Trantino- in quanto abbiamo immaginato una Catania unita, 'cucita' dalle sue periferie al centro città, attraverso la dislocazione di specifici eventi anche in zone decentrate. Da San Giovanni Galermo a piazza Stesicoro o piazza Federico di Svevia, che diventa punto nodale delle prospettive urbanistiche di questa città. Quindi tutto un contesto che fa comprendere quale attenzione sia stata dedicata all'organizzazione di questo Natale, con Catania che si offre come un unico grande albero di Natale coi suoi doni” “La mia presenza qui – ha affermato il presidente Galvagno – è la testimonianza di come la sinergia tra istituzioni possa portare oggi ad un calendario di eventi per Catania come quello al quale ha lavorato, con grandissima passione, il sindaco Trantino che ha il merito di avere realizzato uno dei dieci capodanni più importanti d'Italia”. “L'evento clou del calendario - ha messo in evidenza Trantino - è quello del 31 sera. Abbiamo cercato di offrire una proposta in modo da raccogliere il gradimento tanto dei giovani quanto dai meno giovani, e per fare questo abbiamo scelto due nomi di fama nazionale e internazionale, Mario Biondi, artista 'locale', e Tananai, richiestissimo dai giovani”.

Ad affiancare le due star ci saranno tre giovanissime ma già affermate artiste, due catanesi, Anna Castiglia ed Elena Manuele, e la catanese d'adozione, ma di origini romane, Soap (Sophie Ottone). La catanese Chiara Esposito, conduttrice che insieme con l’ormai consueto Ruggero Sardo, sarà sul palco sino all'arrivo del nuovo anno, per presentare gli artisti che animeranno la notte catanese di musica e festa con dj set di Radio Studio Centrale. Gli eventi natalizi che saranno organizzati in giro per la città vanno dal teatro alla street art al gospel, agli artisti di strada. Il presidente del Consiglio comunale Anastasi, nel sottolineare la valenza delle iniziative messe in campo, ha annunciato la realizzazione di tre “eventi sociali”, il 16 e 17 dicembre e il 6 gennaio, dal pranzo di solidarietà a Palazzo degli Elefanti a screening sanitari gratuiti per chi vive in condizioni di disagio socio-economico. L’Amministratore Unico di Amts Giacomo Bellavia, dal canto suo, ha presentato l'iniziativa messa a punto con Fce per facilitare gli spostamenti con autobus e metro, un ticket da 10 euro che sarà valido dal 6 dicembre al 6 gennaio, ma ha anche comunicato l'apertura prolungata dal parcheggio Maddem per le festività natalizie sino alle 2 di notte a tariffa notturna di 1 euro, ed eventi artistici messi a punto anche con l'utilizzo di un autobus dedicato. Alla conferenza ha partecipato anche un gruppo di figuranti, in costume d'epoca, protagonisti dell'evento di rievocazione storica “Regno di Sicilia, Catania Capitale, Federico III Sovrano”, con direttore artistico Gianfranco Rafalà, e che prevede iniziative il 29 e il 30 dicembre al Castello Ursino e il 30 anche un corteo storico che attraverserà via Etnea fino a piazza Università. Il "Natale in città, Festa di suoni, spettacoli, tradizioni, emozioni”, oltre a Corso Italia, Palazzo della Cultura, il Monastero dei Benedettini, Palazzo degli Elefanti vedrà tra le principali location la Chiesa San Nicolò l'Arena, la Chiesa di Santa Rita, la Sala Scuderie del Castello Ursino, le piazze Duomo, Dante, Stesicoro, Federico di Svevia, Mazzini, tante scuole molte di quali in periferia quali la Dusmet-Doria, gli istituti Quasimodo, Pizzigoni, Mangano, la Parrocchia Natività del Signore, via San Luca Evangelista.

TANANAI: 21 dischi di platino, 1 disco d’oro, 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è considerato una delle maggiori rivelazioni degli ultimi due anni, quest’anno ha spopolato con la sua amatissima hit “TANGO”. Tananai proporrà una performance unica per il Capodanno di Catania, che lo vedrà sperimentare più sfumature del suo live con i suoi più grandi successi: accompagnato da un dj, al piano, chitarra e voce e direttamente alla consolle.

MARIO BIONDI: Dal palco della sua città, con la sua città, Catania! Biondi, non ha bisogno di presentazioni e accoglierà l’arrivo del nuovo anno, scaldando il pubblico con i suoi più grandi successi: un repertorio che va oltre il soul e il jazz toccando anche un po’ di bossa nova, di samba, una lunga carriera piena di riconoscimenti di pubblico e della critica. Nel nuovo album per la prima volta il crooner italiano per eccellenza dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale.

La line up della serata vedrà esibirsi alcuni dei talenti nostrani più seguiti del momento:

ANNA CASTIGLIA – La giovane catanese ha sorpreso la giuria di “X Factor” con la sua cover di “Un tempo piccolo” di Franco Califano, e da allora ha lasciato il segno. Da qui ad aprire i concerti di Max Gazzè è stato un attimo. Si diploma a Torino in canto, danza e recitazione alla Gypsy Musical Academy, a novembre del 2022 Anna Castiglia si trasferisce a Milano per iniziare gli studi di canto pop/rock al Conservatorio Giuseppe Verdi. Ha pubblicato cinque singoli da indipendente che si possono trovare su tutte le piattaforme.

ELENA MANUELE - Classe 2002, catanese doc, inizia a studiare pianoforte a 10 anni per poi dedicarsi anche al canto dall’eta? di 12anni. Nel marzo 2018 vince la prima edizione di Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici e trasmesso dal Teatro Ariston in diretta su RAIUNO. Partecipa al talent show “Amici” di Maria De Filippi dove ottiene ottimi consensi. “Confusione” il suo primo inedito. L’11 novembre 2022 esce con ‘’Distanti’’, secondo inedito dopo l’esperienza ad Amici. ‘’Un milione di strade’’ L’ultimo singolo della giovane artista Catanese.

SOAP - Sophie Ottone, in arte soap, di origini romane è ormai catanese di adozione. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola, dopo aver preso in mano la sua prima chitarra. Scrive i primi testi, mettendo su carta quello che prova e sperando che i suoi pezzi aiutino gli altri quanto scriverli abbia aiutato lei. Pubblica nel 2023 “domani forse” e “macchina argento” che riscuotono attenzione e consensi della critica musicale.