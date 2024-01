Concerto di Capodanno, grande festa di benvenuto al 2024 tra giovani talenti e big della musica

A Catania un saluto al nuovo anno da una piazza gremita e calorosa che ha festeggiato il 31 dicembre tra musica, spettacolo e sano divertimento. "La notte di Capodanno 2024” in Piazza Duomo ha visto partecipare ben 25 mila persone, alternate tra piazza Duomo, piazza Università e zone circostanti, al grande evento organizzato dal Comune di Catania, con il sostegno della Regione Siciliana e dell’Ars e l’organizzazione esecutiva di Puntoeacapo Srl. Grande protagonista dell'ultima notte dell'anno, la musica portata sul palco dalle talentuose giovani artiste, catanesi e non solo, che hanno aperto la serata, Elena Manuele, Soap e Anna Castiglia, fino agli ospiti più attesi dell'evento: Mario Biondi e Tananai.

Ancora una volta acclamato dalla sua città, Mario Bondi ha letteralmente rapito il pubblico, compresi i tanti turisti stranieri presenti in piazza, con la sua voce e i suoi più grandi successi, spaziando in un repertorio che tocca il soul, il jazz, fino alla bossa nova. Così si è arrivati al conto alla rovescia: ad affiancare i magistrali conduttori della serata, Chiara Esposito e Ruggero Sardo, per il brindisi della mezzanotte è salito sul palco il sindaco di Catania Enrico Trantino, insieme alla frizzantissima family station di Radio Studio Centrale. Attesissimo da giovani e non solo, Tananai ha dedicato al Capodanno di Catania una performance unica, tra live dei suoi recenti successi e un dj set che lo ha visto direttamente alla consolle far ballare una piazza entusiasta e festosa, sindaco compreso. Una staffetta proseguita poi con il dj set di Radio Studio Centrale con Alex Spagnuolo, Marco Mazzaglia e Paul Mind, che fino alle prime ore del nuovo anno ha continuato ad animare piazza Duomo e la folla di cittadini e turisti di tutte le età rimasti a godersi fino all'ultimo sorso una festa della e per la città che ha visto grandissima partecipazione.

“Abbiamo accolto il nuovo anno nella massima serenità - ha detto il sindaco Enrico Trantino -. In molti mi hanno fatto notare come in piazza e tra la gente si respirasse in piazza un’aria diversa, di speranza e felicità per una festa ritrovata nel segno della condivisione e perfettamente riuscita, augurio di una prospettiva diversa per la nostra Catania che in questo 2024 dovrà compiere altre scelte strategiche per il proprio futuro. Un ringraziamento particolare va a quanti hanno collaborato alla riuscita della serata, la prefettura e la questura anzitutto, ma anche le forze dell’ordine, la polizia locale, i volontari della protezione civile e dei presidi sanitari, il personale dell’Amts e della Metro e lo staff del Comune con in testa il capo di gabinetto, che hanno profuso un notevole impegno affinché tutto si svolgesse nel miglior modo”.

“Sono molto contento di questa grande festa vissuta in piazza nel segno della compostezza, dell'allegria e del divertimento - ha commentato Nuccio La Ferlita, manager di Puntoeacapo che ha curato l’organizzazione -. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile un evento di questa portata. A loro, ai catanesi e a tutti i siciliani i migliori auguri per un nuovo anno che sia splendente”.