Lungomare, residenti preoccupati per il capodoglio in putrefazione

Un lettore che abita nel tratto di lungomare in cui si è arenata la carcassa di capodoglio, solleva nuovamente la problematica relativa alla rimozione della carcassa. I miasmi sono sempre più forti, amplificati dall'aumento delle temperature. "Tutte le autorità - afferma il cittadino preoccupato, dopo aver inviato diverse segnalazioni - si passano la palla senza mai prendersi le proprie responsabilità". Il grosso cetaceo era stato avvistato nel golfo di Catania due settimane fa, ma nessuno ha provveduto a rimorchiare la carcassa. Adesso è probabilmente troppo tardi per farlo: le carni sono lacerate e c'è il rischio che il capodoglio possa spezzarsi in più parti. Sembra, quindi, impossibile riuscire a determinare anche le cause della sua morte.