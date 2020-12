Caporalato e lavoro sommerso, controllate tre società cooperative agricole

I carabinieri del comando provinciale di Catania a lavoro per contrastare le violazioni in materia di legislazione speciale e tutela del lavoro e contro il fenomeno del “caporalato”. Mettendo in atto le direttive del Prefetto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Paternò, con l'aiuto del nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, per l’intera giornata di ieri hanno eseguito specifici controlli.

In particoalre sono state controllate tre società cooperative agricole, due con sede in Biancavilla e l’altra con sede in Palagonia, di cui due sanzionate (una di Biancavilla e l’altra di Palagonia) per il mancato rispetto delle prescrizioni del protocollo aziendale condiviso anticovid-19; elevato otto sanzioni per il mancato rispetto della distanza interpersonale; elevato quindici sanzioni per aver violato il divieto di assembramento; elevate due maxi sanzioni ad una delle cooperative di Biancavilla per avere impiegato 2 lavoratori in nero su 8 presenti; elevate due maxi sanzioni alla cooperativa di Palagonia per avere impiegato 2 lavoratori in nero su 6 presenti; nel medesimo contesto operativo sono state identificate 65 persone, di cui 22 impiegate nel settore agrumicolo e controllati 13 veicoli.