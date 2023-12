Caporalato, sequestrati 12 milioni di euro ad un imprenditore

Questa mattina la polizia ha eseguito a Piacenza e nelle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina e Trapani, nonché in Svezia e in Bulgaria, un decreto di sequestro di beni nei confronti di un imprenditore nel settore del trasporto su gomma, di origini siciliane, da anni insediatosi nel tessuto economico emiliano. Il provvedimento riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivamente stimato di circa 12 milioni di euro, riconducibili direttamente da una schiera di prestanome, all'imprenditore, ritenuto socialmente pericoloso per commettere reati tributari, fallimentari, in materia di falsificazione di mezzi di pagamento, immigrazione e prostituzione.

L'uomo, già condannato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nel novembre 2022, si è sottratto, rendendosi irreperibile, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’operazione Hermes, della polizia di Piacenza, poiché responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, e reati contro la fede pubblica. In particolare, l’inchiesta aveva consentito di disvelare un vero e proprio "sistema", al cui vertice c'era l'uomo, finalizzato a favorire l’ingresso illegale e lo sfruttamento di cittadini stranieri, di nazionalità brasiliana, moldava e turca, sul territorio nazionale, i quali, dopo aver pagato consistenti somme di denaro, venivano dotati di documenti e certificati di abilitazione professionale falsi, per essere impiegati come autotrasportatori nelle aziende italiane ed estere riconducibili all’imprenditore, con modalità palesemente contrastanti con le norme contrattuali di riferimento e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

I malcapitati, dietro un primo pagamento di 500 euro, ricevevano "la dichiarazione di invito" necessaria per l’ingresso in Italia. Una volta giunti sul territorio nazionale, erano accompagnati presso la sede di una delle società dell'uomo, a Piacenza, dove, dietro pagamento di altri 500 euro, venivano muniti di documenti falsi per poi essere assunti come autotrasportatori alle dipendenze dell'imprenditore. Il costo di ogni "pratica" si assestava tra i 2 mila e i 2.500 euro ed era corrisposto mediante pagamenti mensili di 500 euro.