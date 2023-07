Car sharing, in arrivo 50 nuove vetture per il servizio "Amigo"

L’Amts prosegue sul percorso avviato da tempo con il Comune di Catania per il rinnovo green ed ecologico dei propri mezzi. In questo caso, novità giungono dal parco auto dedicato al servizio di car sharing Amigo, molto apprezzato da utenti, turisti e cittadini, secondo gli ultimi dati rilevati. Recentemente, infatti, sono giunte nella flotta auto di Amts 40 nuove vetture ibride, mentre altre 10, sempre nuove ed ibride, arriveranno entro la prima metà di settembre.

Una svolta sempre più ecologica che ricalca le scelte dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda, improntate ad incentivare sempre più l’uso dei mezzi pubblici in città, lasciando a casa i mezzi privati. E sono scelte che premiano, a quanto pare, visto che secondo gli ultimi dati, rilevati dallo scorso mese di giugno ad oggi, si è registrato il “tutto esaurito” di prenotazioni.

Gli stalli dedicati alle auto del servizio di car sharing Amigo sono dislocati in larga parte della città, dal centro storico alle periferie, soprattutto nei punti strategici, così come nei parcheggi scambiatori Amts e finanche alla zona industriale, con molti dipendenti che ne prediligono l’utilizzo per recarsi a lavoro. Ricordiamo, infine, che per usufruire del servizio è necessario scaricare l’App AMIGO, poi registrarsi inserendo i propri dati e quelli del pagamento, con un importo fisso pari a 25 euro valido tutto l’anno e infine pagando la tariffa prevista in base alle ore di utilizzo o all’intera giornata. Per tutti i dettagli utili, comunque, è possibile visitare il sito dell’Azienda, www.amts.ct.it.