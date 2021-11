Via Castromarino, carabinieri sequestrano un cavallo e multano per 14 mila euro il proprietario

I carabinieri hanno ispezionato una stalla in via Castromarino, dove hanno trovato un cavallo che, sottoposto a controlli da parte del veterinario dell’ASP, è stato giudicato in apparenti buone condizioni di salute rilevando però diverse irregolarità inerenti sia le comunicazioni da effettuarsi al Servizio Veterinario competente, la mancanza di codice aziendale dell’animale.

In particolare i militari hanno rilevato la mancanza di codice aziendale dell’allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario competente, nonché l’assenza del passaggio di proprietà dell’animale ai fini della sua tracciabilità. Per questi motivi l’esemplare equino è stato sottoposto a fermo ufficiale e trasportato in una idonea struttura autorizzata, mentre al proprietario della stalla, un 46enne catanese, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 14.026 euro.