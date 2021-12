Carabiniere libero dal servizio blocca un ladro d'auto

E' finito in manette un 26enne catanese con l'accusa di furto aggravato. Per sua sfortuna, nella mattinata di ieri, è stato avvistato da un carabiniere del nuclo radiomobile che era libero dal servizio ma che era stato attirato dal giovane. Quest'ultimo aveva già precedenti penali e stava guardando con attenzione, in via Filocomo, i mezzi in sosta. Improvvisamente il ragazzo si è soffermato ad armeggiare con il portellone laterale di un Fiat Doblò ed il carabiniere è quindi entrato in azione al fine di evitare che il reato potesse essere portato a compimento.

Il malfattore aveva già svuotato il furgone di due valigie porta attrezzi, ma, il militare, coadiuvato anche dall’arrivo di una pattuglia di supporto di cui aveva nel frattempo chiesto

l’ausilio tramite la Centrale Operativa, lo ha bloccato impedendone la fuga. Nel frattempo è sopraggiunto sul posto il proprietario del furgone e degli attrezzi, del valore

di circa 1.000 euro, a cui gli stessi sono stati immediatamente restituiti.