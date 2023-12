Carabinieri e Supereroi insieme in occasione della giornata internazionale per i diritti delle persone disabili

Carabinieri, Supereroi e associazioni di volontariato insieme a Castello Ursino in occasione della 31esima giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità a difesa della dignità degli individui. Una vera e propria festa per i bambini e per i ragazzi con disabilità, che hanno potuto trascorrere un’intensa ed emozionante mattinata con i Supereroi della Marvel e con i carabinieri del comando provinciale di Catania.

Musica e divertimento sono stati gli ingredienti della mattinata. I bambini e i loro familiari hanno scattato centinaia di foto con i loro personaggi preferiti e con i carabinieri, ai quali hanno posto diverse domande e curiosità. Particolarmente apprezzate sono state le moto dell’Arma, sulle quali i ragazzini hanno giocato, azionando anche le sirene e i lampeggianti. La manifestazione si è conclusa con un flash mob organizzato dalle numerose associazioni di volontariato coinvolte e con l’interessante visita guidata del Castello Ursino. Un modo diverso dal solito per dimostrare vicinanza alla popolazione e diffondere i valori sani della cultura della legalità.