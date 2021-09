Aveva armi, munizioni e droga in casa: scoperto dai carabinieri

I carabinieri della compagna di Paternò, con i colleghi dello squadrone Cacciatori di Sicilia, hanno denunciato un 53enne di Biancavilla. L'uomo aveva armi e droga ed è stato denunciato anche il padre 87enne padre per omessa custodia di un fucile. I militari avevano rivolto le loro attenzioni nei confronti del 53enne, sospettato di essere un pusher, e così hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione in in via Truglio. L'uomo, incensurato, aveva in casa 49 cartucce per arma da fuoco di vario calibro nonché un fucile cal. 12 marca Benelli di proprietà del padre. Nel prosieguo della perquisizione, inoltre, i militari hanno trovato 100 grammi di marijuana con il suo “corredo” costituito da un bilancino di precisione e dal materiale di confezionamento per la suddivisione in singole dosi della droga.