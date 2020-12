La scuola gli affida dei lavori di riparazione e lui la svaligia, denunciato

I carabinieri della stazione di Mineo hanno denunciato un 35enne di Caltagirone, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione. L’uomo, incaricato di eseguire dei lavori all’interno della succursale dell’istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Mineo, è stato sorpreso da un collaboratore scolastico mentre rubava all’interno di una delle aule 1 ventilatore, 2 casse per personal computer, 1 subwoofer, e 1 gruppo di continuità. I militari, intervenuti sul posto, oltre recuperare la refurtiva, hanno immediatamente eseguito una perquisizione in casa del ladro luogo in cui sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 personal computer, 1 tastiera e 1 mouse, materiale informatico per cui l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza.