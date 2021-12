Evade dai domiciliari con la scusa di comprare dei farmaci: i carabinieri lo beccano a mani vuote

E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Patern un 33enne con l'accusa di evasione. Nel corso di un controllo nella sua abitazione, in viale dei Platani, dovuto a un allarme lanciato dal braccialetto elettronico di cui era dotato i militari non l'hanno trovato. Hanno poi appreso dalla moglie del detenuto che il marito si era assentato per procurarle un farmaco e, pertanto, hanno tentato di localizzarlo fino a quando dopo circa una mezz’oretta, privo di farmaci, lo hanno intravisto di rientro mentre si trovava nei pressi dell’abitazione.

Il giudice, in sede di convalida, ha confermato gli arresti domiciliari in attesa delle future determinazioni dell’autorità giudiziaria.