Catturavano cardellini per rivenderli sul mercato nero, arrestati

I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato 51enne di Acireale e un 32enne di Aci Catena, poiché ritenuti responsabili di furto

aggravato e furto venatorio di fauna selvatica ai danni dello Stato. I militari di pattuglia, durante il controllo del territorio, hanno sorpreso i due soggetti all'interno di un fondo agricolo di via San Giuseppe intenti a catturare in maniera illegale dei cardellini mediante l’utilizzo di marchingegni elettronici riproducenti il richiamo per i poveri uccellini e attraverso reti e trappole varie. Nella circostanza, sono state rinvenute delle gabbie contenenti ben 35 cardellini che i carabinieri hanno rimesso in libertà. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.