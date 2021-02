Carabinieri arrestano coppia di fidanzati dedita allo spaccio

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato un catanese di 20 anni ed una misterbianchese di 27 per spaccio. L’arresto dei due è nato occasionalmente grazie all’intuito dei militari i quali, in transito per Catania, hanno notato la presenza del giovane del quale però si erano occupati già in passato per analoghe vicende di droga.

Hanno così deciso di seguirlo mentre viaggiava a bordo della sua autovettura in compagnia della donna quando poi, nel piazzale Raffaello Sanzio, li hanno visti consegnare qualcosa ad un 37enne di Valverde che, successivamente fermato e controllato, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana.

L’immediata perquisizione a bordo dell’autovettura ha poi consentito ai militari di trovare uno zainetto, nascosto sotto il sedile anteriore lato passeggero, contenente circa 300 grammi di marijuana tipo “skunk” suddivisa in involucri di plastica, ulteriori bustine necessarie per il confezionamento al minuto delle dosi, nonché la somma di 819 euro

ritenuta frutto dell'attività di spaccio. Adesso i due si trovano ai domiciliari mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore.