Quindicenne ruba una moto di grossa cilindrata, arrestato

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un 15enne, responsabile di tentato furto aggravato. Intorno alla mezzanotte i militari hanno ricevuto la chiamata per il furto in atto di una potente moto Bmw Gs 1200 da parte di tre persone nella centrale via Monserrato. L’immediato intervento di un equipaggio a bordo di una gazzella ha fatto sì che i tre si dividessero nella fuga ed in particolare, mentre i due a bordo del motociclo che si occupavano di spingere il veicolo rubato si sono dileguati i direzione di Piazza Lanza. Mentre il terzo, rimasto a bordo della Bmw a motore spento, l'ha abbandonata e ha cercato la fuga ma è stato inseguito e poi bloccato da un militare. La moto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è stato posto a disposizione

dell’autorità giudiziaria minorile presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti