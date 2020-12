Spacciavano a due passi dal tribunale, in manette due pusher

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 31enne Carmelo Minutola e il 19enne Mario Leonardi, entrambi

catanesi, per spaccio di stupefacenti. Avevano stabilito il loro quartier generale errante tra le vie Firenze e Bologna, dove a

bordo di una Toyota Yaris consegnavano la cocaina agli affezionati clienti. A scombinare i loro piani ci hanno pensato i militari che, dopo averli pedinati e osservati, hanno colto il momento favorevole per intervenire nel preciso istante in cui, proprio in via

Firenze, hanno consegnato ad un cliente una dose di cocaina in cambio di denaro. Bloccati e sottoposti. nell’immediato, a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di: 10 dosi di cocaina, di cui 7 nascoste nel bocchettone dell’aria

condizionata e le altre 3 sparse nell’abitacolo, nonché 680 euro in contanti, di cui 510 rinvenuti nelle tasche dei pantaloni del 19enne e 170 nella tasca della giacca del 31enne. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.