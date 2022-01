Era in prova ai servizi sociali ma commette altri reati: finisce in carcere

Finito l'affidamento in prova, finita la misura alternativa. Per un 55enne catanese si sono aperte le porte del carcere dopo l'arresto dei carabinieri. L'uomo era in prova ai servizi sociali per il reato di ricettazione ma, nonostante ciò, aveva commesso altri reati. Queste “trasgressioni” hanno portato all’emissione del provvedimento e per lui si sono spalancate le porte del carcere etneo di piazza Lanza.