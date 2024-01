L'Arma dei carabinieri stila il bilancio di fine anno: tutti i numeri del 2023

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania - presente nel territorio con 9 compagnie, 2 tenenze, 61 stazioni - nel 2023 è stato impegnato con 44 mila pattuglie sul campo, che hanno consentito di identificare su strada più di 160 mila persone e controllare circa 100 mila veicoli, facendo fronte alle oltre 50 mila chiamate giunte alle centrali operative del comando provinciale e delle compagnie dipendenti tramite il 112. Tra le attività svolte, anche quasi 500 servizi coordinati volti ad assicurare lo svolgimento della “movida”, tanto nei centri storici quanto in periferia, per consentire alla popolazione di ogni fascia d’età, una serena e sicura fruibilità di piazze, zone verdi ed aree pedonali. Nell’anno appena trascorso, inoltre, più di 152.000 cittadini hanno fatto accesso nelle caserme dell’Arma della provincia etnea, accolte per la formalizzazione di querele e denunce ma anche per richieste di aiuto di svariata natura.

L'Arma dei carabinieri sia a Catania che in provincia, anche in perfetta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, ha perseguito 30.708 reati, su un totale di 39.697 denunciati a tutte le forze di polizia, denunciando 6.283 persone e arrestando 1.293 persone. In tale ambito, una particolare menzione merita la lotta ai fenomeni criminali connessi agli stupefacenti, ai reati predatori, a quelli ambientali e all’indebita percezione del “Reddito di Cittadinanza”.

Traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

Il risultato operativo è di ben 834 arresti, di cui 342 su delega dell’Autorità giudiziaria all’esito di indagini e 157 denunce. Tra le maggiori operazioni portate a termine nell’anno appena passato: “Malerba”, con la quale è stata accertata l’esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana nel quartiere popolare di San Giovanni Galermo, tra i cui componenti figuravano elementi intranei al gruppo mafioso Nizza, articolazione territoriale della famiglia di Santapaola-Ercolano; “Fossa dei Leoni” che ha permesso di documentare una fiorente attività di smercio di cocaina, crack e marijuana del noto quartiere di Librino, definendone la struttura, le posizioni di vertice, i ruoli dei sodali nell’ambito del gruppo malavitoso e le modalità di approvvigionamento/cessione dello stupefacente.

Per quanto riguarda i “reati predatori”, l’Arma ha avviato numerose attività investigative, da cui sono scaturite le operazioni: “9x21”, che ha messo in luce le responsabilità di un sodalizio, che, oltre ad aver commesso 3 cruente rapine a mano armata ad attività commerciali nel comune di San Giovanni La Punta, aveva avviato un business criminale riguardante la fabbricazione e il traffico di armi clandestine, nonché organizzato un rodato programma criminoso, grazie al quale soggetti “no-vax” riuscivano ad ottenere indebitamente la certificazione verde Covid-19, venendo sostituti da tossicodipendenti, che guadagnavano 50 euro o dosi di droga per ogni somministrazione di vaccino ricevuta al loro posto; “Medicament”, che ha documentato la condotta criminale di 5 persone, dedite alla commissione di furti ad esercizi commerciali, ricettazione di mezzi rubati e spaccio di sostanze stupefacenti. Attività degna di nota è il rinvenimento di oltre 16 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish nonché svariate dosi di cocaina, Mdma, ketamina, ecstasy e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. E poi un fucile calibro 12 a canne mozze, oggetto di furto nel lontano 1990 a Palagonia, una pistola di fabbricazione belga cal. 38 perfettamente funzionante, 40 cartucce di vario genere e oltre 1500 euro in contanti. Questo è l’imponente consuntivo di un mirato servizio antidroga al termine di una articolata attività d’indagine che ha portato all’arresto di due catanesi di cui uno cantante neomelodico catanese originario del popolare quartiere di “Picanello”. A ciò si aggiunge una ulteriore operazione di servizio che a Motta Sant’Anastasia ha consentito di arrestare tre cittadini cinesi che detenevano quasi mezzo kilo di “shaboo”, una potente droga sintetica, contenute anche all’interno del vaso di una pianta che adornava il tavolo della cucina dell’appartamento da loro abitato. In tale contesto operativo, il comando provinciale carabinieri di Catania ha avviato una mirata azione di prevenzione e contrasto ai furti di autovetture o parti di esse, al fine di colpire il fiorente mercato nero dei ricambi d’auto ricettati. Parallelamente quindi alla campagna di controlli ad autoricambisti ed autodemolitori, che ha consentito di operare 6 arresti in flagranza e 16 denunce a piede libero, l’Arma di Catania ha dato anche esecuzione all’operazione “Carback”, in cui è stata dimostrata l’operatività di 68 persone, con base nei quartieri catanesi di Monte Po, San Cristoforo e San Giorgio, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, anche finalizzata al furto di 54 autoveicoli, all'estorsione con il metodo del c.d. "cavallo di ritorno" e alla ricettazione, nonché al traffico di cocaina, al dettaglio e all’ingrosso, nel quartiere catanese di Librino.

Omicidi risolti

In merito invece ai gravi fatti di sangue che hanno colpito la provincia etnea, sono stati individuati gli autori di alcuni omicidi. Arrestato un 33enne, che nella sera del 27 febbraio 2023, ad Aci Sant’Antonio, per contrasti di natura economica e lavorativa, aveva ucciso l’ex socio, un allevatore avicolo di 51 anni. Ancora i militari dell’Arma hanno arrestato, lo scorso 25 maggio, un pregiudicato catanese di 50 anni, per aver ucciso il fratello a San Gregorio di Catania, al culmine di una lite in ambito familiare.

Reati ambientali

Mirate attività sono state svolte a favore della tutela degli animali, in particolare gli equini, che adoperati per le corse clandestine, costituiscono un vero business per le organizzazioni criminali catanesi. Le prime vittime del business sono gli animali, ai quali spesso vengono somministrati sostanze dopanti e farmaci di importazione estera e quindi illegali. I carabinieri di Catania hanno lavorato su due frontii: la prima è quella di cercare di interrompere le gare clandestine e di tutelare gli animali impiegati in tali esibizioni, la seconda è l’attività di controllo sul territorio e di monitoraggio delle stalle, che in determinati quartieri Catania vengono allestite anche in garages di abitazioni private. Recentemente, sono stati sequestrati 4 cavalli detenuti in stalle abusive e senza i previsti controlli sanitari. Analogamente, è emerso come cani di grossa taglia vengano adoperati per la difesa e la guardia delle loro roccaforti o piazze di spaccio. In tal senso, durante un servizio antidroga nel popolare quartiere di San Cristoforo, è stato ritrovato e consegnato alle cure dei veterinari dell’Asp di Catania, un cane di razza Rottweiler utilizzato, per l’appunto, come sentinella a protezione ai loro loschi affari.

Reddito di cittadinanza

Per quanto riguarda l’esito dell’attività di controllo sulla legittima elargizione del beneficio del “Reddito di cittadinanza”, il comando provinciale di Catania, in collaborazione con il nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catania, ha denunciato 354 persone, che, nel passato, avevano indebitamente percepito somme di denaro pubblico mediante false attestazioni, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Operazioni antimafia

Arrestati 115 soggetti tra elementi di spicco ed affiliati ai vari sodalizi criminali, nonché sequestrati, sottraendoli alla disponibilità delle consorterie mafiose, 210 armi tra pistole, fucili e coltelli, più di 170 chilogrammi di sostanze stupefacenti e beni patrimoniali per un valore di oltre 21,6 milioni di euro, di cui 10 milioni, sequestrati, ai fini della confisca, dalla sezione anticrimine dei carabinieri del Ros di Catania. Tra le operazioni antimafia di maggiore rilievo che hanno interessato l’anno appena concluso, vanno sicuramente evidenziate: “Ultimo Atto”, che ha permesso di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia di Biancavilla, articolazione territoriale della famiglia di cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano, identificandone l’attuale reggente; “Dazio”, che ha permesso di appurare l’esistenza di un gruppo criminale di giovani operante nel centro cittadino, guidato dal minore Nizza Natale Domenico, figlio di Nizza Andrea Luca, responsabile dell’omonimo gruppo, articolazione della famiglia Santapaola-Ercolano, di definire come gli stessi, agendo col metodo mafioso e avvalendosi della forza intimidatrice espressa dal predetto sodalizio, abbiano vessato il titolare e i dipendenti di un locale notturno, concretizzando una vera e propria estorsione; “Leonidi”, nel corso della quale più volte sarebbe stato possibile apprezzare una netta distinzione tra l’azione della “vecchia mafia”, dei “grandi” (ovvero dei sodali più anziani e di risalente affiliazione), da un lato, e l’azione della “mafia giovane”, spregiudicata, irruente, avvezza alla esibizione di status symbol sui social e alla vita gaudente, dall’altro. Sempre in relazione al contrasto alla criminalità organizzata, nel corso dell’anno sono state ulteriormente chiarite le dinamiche criminali sottese al duplice omicidio del 8 agosto 2020 nel quartiere di Librino (Operazione Centauri), i cui approfondimenti investigativi hanno portato all’arresto di due ulteriori soggetti organici al clan Cappello. Sono, ancora, stati arrestati 8 soggetti affiliati al clan dei Cursoti-Milanesi per detenzione di armi clandestine da guerra e comuni da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Violenza di genere

Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri hanno acquisito più di 750 denunce, consentendo ai militari di ottenere sempre maggiori risultati nello specifico settore, con oltre 70 arresti, 714 denunce in stato di libertà e 351 misure cautelari eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella circostanza, purtroppo, dobbiamo ricordare tre episodi per i quali l’Arma è dovuta intervenire per i femminicidi di due donne uccise per mano di uno stesso uomo che in seguito si è tolto la vita nel comune di Riposto e di un’altra a Ramacca, per il quale vennero fermati due uomini, grazie anche agli immediati accertamenti svolti dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. In tale ambito, merita di essere evidenziata la collaborazione dell’Arma con l’Associazione Soroptimist International - Club di Catania, per la realizzazione di due stanze dedicate all’accoglienza di chi ha subito delle violenze di genere, rispettivamente presso le stazioni carabinieri di Catania piazza Verga e di Mascali, luoghi in cui numerose donne hanno trovato il coraggio di dire basta alla violenza.

Una corsia preferenziale è stata poi riservata alle iniziative a tutela dei cittadini più vulnerabili. In tal senso, l’Arma di Catania ha promosso una serie di incontri che si sono tenuti – e continueranno a tenersi – presso le parrocchie, i centri di aggregazione e nelle RSA della provincia etnea, per sensibilizzare i partecipanti sui pericoli connessi alle truffe ai danni delle persone anziane. In particolare, i carabinieri hanno evidenziato la necessità di tenere sempre alta la guardia attraverso l’osservanza di alcuni semplici ma efficaci consigli, che sono stati compendiati in un vademecum, diffuso capillarmente anche mediante gli organi di stampa.