Giancarlo diventa ufficialmente membro dell’Anc, il regalo di Natale dei carabinieri

Si è tenuto questa mattina presso la sede dell'Associazione nazionale carabinieri di Caltagirone, il tradizionale scambio di auguri natalizi tra i militari dell’Arma in congedo e una rappresentanza di militari in servizio presso la compagnia carabinieri di Caltagirone, comandata dal Capitano Giorgia de Acutis.

L’evento ha suggellato la vicinanza dell’Arma alle iniziative sociali del territorio. In tal senso è stata premiata la passione di un giovane mirabellese di 33 anni, da sempre vicino all’Istituzione. Giancarlo, infatti, che dalla nascita è affetto da una forma di disabilità, ha sempre nutrito una forte passione per i carabinieri, tanto da intessere, nel corso degli anni, ottimi rapporti con i militari della stazione di Caltagirone. Giancarlo in caserma è “uno di famiglia” e oggi ha potuto coronare il suo sogno di diventare ufficialmente un membro dell’associazione, ricevendo la tessera dell’Anc da parte del presidente della sezione di Caltagirone, Antonio Rinaudo.

Contestualmente, ilcCapitano Giorgia De Acutis, che aveva già conosciuto il ragazzo in occasione delle celebrazioni della “Virgo Fidelis”, patrona dei carabinieri, ha regalato a Giancarlo il calendario storico dell’Arma 2024, con l’augurio che il Nuovo Anno possa suscitare in tanti altri giovani l’amore per le Istituzioni che da sempre sono dalla parte dei cittadini.