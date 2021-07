Lascia il cane in auto per ore sotto il sole cocente: denunciato

Il mezzo era in via Capuana e una signora ha notato la presenza dell'animale. Quest'ultimo era visibilmente sofferente e ha allertato subito i carabinieri

Aveva lasciato il cane in auto dalle 4 del mattino con i finestri completamente chiusi. Il povero animale è stato notato, intorno alle 10.30, da una signora che ha allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti immediatamente in via Capuana e hanno visto il cagnolino che accusava i primi segni di malessere dovuti al gran caldo. Così i carabinieri sono risaliti alla proprietaria che, a sua volta, ha immediatamente contattato telefonicamente il figlio che poi, trafelato, ha raggiunto l’auto e spiegato ai militari che si era dimenticato della presenza dell'animale dentro il mezzo. Il cagnolino è stato così tratto in salvo mentre il proprietario è stato denunciato per abbandono di animali.