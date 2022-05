Sorpreso a smontare auto parcheggiata in strada: arrestato 21enne

Nella nottata di ieri un 21enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania per tentato furto aggravato.

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di un residente che all’incrocio tra via Vittorio Emanuele Orlando e Via Sassari aveva di aver osservato strani movimenti in strada nei pressi di un’auto ad opera di due giovani. I militari, arrivati sul posto indicato hanno sorpreso il ragazzo ancora “all’opera ” su un’autovettura Mercedes Slk parcheggiata in strada. L’altro ragazzo che fungeva da “palo”, accortosi della presenza dei militari, ha immediatamente dato l’allarme dandosi poi alla fuga, ma, il suo “collega”, non essendo stato altrettanto veloce, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato accovacciato accanto alla Mercedes con le mani ancora sporche di grasso.

I carabinieri hanno rinvenuto a terra accanto all’auto alcuni attrezzi da lavoro tra cui una chiave a croce svita bulloni, un cric, nonché tre spezzoni di lame per seghetto generalmente usate per il taglio del ferro. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 21enne la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.