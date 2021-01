Controlli anti Covid, chiusi due negozi gestiti da bengalesi

Giro di vite dei carabinieri della stazione di piazza Dante, in sinergia con la polizia locale, per il rispetto della normativa anti covid. I militari hanno effettuato un controllo a tappeto in diverse zone della città disponendo, al termine del servizio, la chiusura provvisoria per cinque giorni di due esercizi commerciali. Il primo, una rivendita di alimentari ubicata in via Squillaci, il quale titolare, di origine bengalese, somministrava i prodotti (cibo e bevande) oltre l’orario consentito. Mentre il secondo, un negozio di abbigliamento di via Consolato della Seta, gestito sempre da un cittadino di origine bengalese che, invece di essere chiuso come previsto, è risultato essere aperto al pubblico. Ai titolari degli esercizi commerciali sono state altresì comminate le sanzioni previste dall’ultimo dpcm.