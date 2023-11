Stretta dei carabinieri contro la guida in stato di ebbrezza

"Contrasto all’illegalità diffusa e aumento della sicurezza reale e percepita". Sono questi gli obiettivi dei carabinieri di Caltagirone, che, nei giorni scorsi, hanno svolto un articolato servizio straordinario a largo raggio nel comune calatino, con lo scopo di prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera.

Dalla tarda serata e fino a notte fonda, quindi, diverse pattuglie dell’Arma hanno effettuato dei “posti di controllo” lungo le vie principali di Caltagirone e le arterie stradali particolarmente trafficate che collegano con i comuni limitrofi, al fine di incrementare la sicurezza reale e percepita e vigilare sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, in modo da sorvegliare quelle condotte di guida che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada. In tale circostanza sono state identificate circa 60 persone, controllati 25 veicoli e sono state comminate 14 sanzioni al Codice della Strada.

Le persone fermate, tutte comprese in una fascia di età intercorrente tra i 20 e i 40 anni, sono stati sanzionati per mancanza di copertura assicurativa con conseguente sequestro di tre veicoli, nonché per guida senza patente. In particolare, un giovane del posto che è stato fermato mentre guidava la Fiat Panda rossa del padre, da accertamenti è risultato che non aveva mai conseguito la patente. La stessa sanzione è stata contestata anche ad un 40enne di un Comune limitrofo, che sebbene gli fosse stata già ritirata la patente, continuava a guidare la macchina.

Nel corso del servizio, tutte le persone controllate sono state sottoposte all’alcol-test, tra questi, un 40enne che ha riportato un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l ed un neo patentato che ha riportato un tasso alcolemico pari a 0,18 g/l, e dunque gli è costato il ritiro della patente.