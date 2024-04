San Giovanni Galermo, controlli dei carabinieri: fioccano le sanzioni

Servizi antiabusivismo commerciale dei carabinieri di Gravina di Catania, insieme alla di polizia locale, nel quartiere San Giovanni Galermo. Tra gli esercizi commerciali controllati un chiosco, in un’area centralissima del quartiere, che aveva occupato con tavoli e sedie parte del marciapiede davanti al locale.

Nelle vicinanze di piazza Chiesa Madre, i militari hanno poi sanzionato un commerciante abusivo di pesce. L'uomo non aveva alcuna autorizzazione alla vendita e il mancato rispetto delle regole gli è costato 3500 euro. Il pescato che aveva in esposizione, circa 2 kg, è stato sequestrato e tolto dal commercio poiché privo di tracciabilità. Infine, nel corso degli accertamenti, i militari si sono altresì accorti che il furgoncino sul quale l’uomo aveva trasportato il pesce, era sprovvisto della prevista copertura assicurativa e, per tale motivo, il mezzo è stato sequestrato, con una sanzione di 866 euro.

Svariati, infine, i posti di controllo lungo le arterie stradali del quartiere maggiormente trafficate. Venti i veicoli controllati, 39 persone le persone identificate, 4 le sanzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada.