Giarre, i controlli anti Covid19 dei carabinieri: in 5 sanzionati senza mascherina

Proseguono i controlli dei carabinieri su tutto il territorio provinciale per il rispetto delle disposizoni anti contagi. In particolare i militari hanno effettuato diversi servizi di controllo a Giarre. Nello specifico, i carabinieri hanno controllato 19 veicoli, identificando

23 persone, delle quali 5 sono state sanzionate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Durante il servizio è stato inoltre denunciato un 45enne, il quale, è risultato avere un tasso alcolemico oltre il consentito. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 3.466,00 euro.