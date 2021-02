Misterbianco, controlli anti Covid: chiuso un bar per 5 giorni e 7 sanzionati

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione del Covid, hanno attuato specifici servizi nei confronti di esercizi pubblici e cittadini. In particolare hanno proceduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni nei confronti del gestore 52enne di un bar sito in via Matteotti all’interno del quale, nonostante il

vigente divieto hanno trovato due clienti, anch’essi sanzionati amministrativamente, intenti a consumare bevande.

Inoltre sono stati sanzionati 7 cittadini perché, a vario titolo, non indossavano il dispositivo di protezione oppure non avevano ottemperato all’obbligo di non uscire dalla propria abitazione dopo le 22 oppure perché si trovavano in Comune diverso da quello di residenza senza giustificato motivo.