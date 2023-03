Caltagirone, controlli a tappeto dei carabinieri: sanzioni e sequestro di stupefacenti

Posti di blocco dei Carabinieri di Caltagirone ieri in numerose vie della cittadina. A seguito dei controlli i militari dell’Arma hanno denunciato per “guida in stato di ebrezza” due soggetti già noti alle forze dell’ordine: un 28enne di Caltagirone, sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico nel sangue, misurato con l’alcool test, pari a 2,02 g/l e un 55enne di Mirabella Imbaccari, per il quale i militari hanno riscontrato nel sangue un tasso alcolemico pari a 3,14 g/l., ovvero sei volte oltre il limite massimo consentito. Inoltre, è scattata la segnalazione in Prefettura per una 20enne sorpresa alla guida di un’auto con un tasso alcolemico nel sangue pari a 0,67 g/l. Nell’ambito del medesimo servizio, i carabinieri hanno sorpreso, per la seconda volta nel biennio, una giovane 27enne di Caltagirone alla guida di un’auto, sprovvista della patente di guida poiché mai conseguita. La donna è stata denunciata per “guida senza patente” e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. Contestualmente sono state effettuate perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, all’esito delle quali i carabinieri hanno segnalato quali assuntori, alla locale Prefettura, due 29enni di Caltagirone trovati in possesso l’uno di 0,50 grammi di eroina e l’altro di 1 grammo di marijuana, nonché un 23enne e un 57enne di Caltagirone, che avevano rispettivamente 0,80 grammi e 0,67 di hashish