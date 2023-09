Giro di vite su movida e paninari, chiusura temporanea per dieci attività commerciali

I carabinieri, col supporto della polizia locale, hanno avviato una campagna contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico, nelle zone della movida: Pescheria, Castello Ursino, via Gemmellaro, piazza Bellini, via Plebiscito, piazza Nettuno e via del Rotolo.

Dall’inizio dell’operazione, sono stati controllati circa 150 esercizi, tra questi oltre 80 sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Ognuno degli esercizi ha ricevuto una sanzione amministrativa di 173 euro. Dodici esercizi commerciali recidivi sono stati sanzionati 2 volte per la stessa violazione e sono stati segnalati alla direzione comunale Sviluppo attività produttive per la sospensione temporanea dell’attività.

Proprio sulla scorta di tali proposte di chiusura avanzate dai carabinieri e dalla polizia locale, l’amministrazione comunale ha sinora emesso 10 ordini di sospensione attività nei confronti di 2 pub di via Gemmellaro (sanzionati la prima volta ad aprile e la seconda volta a giugno), 2 bracerie di via Plebiscito (sanzionata la prima volta tra aprile e luglio e la seconda volta tra luglio e agosto) e di 6 paninari, di cui 2 in Piazza Giovanni XXIII (sanzionati per due volte nel mese di aprile) e 4 in via del Rotolo (sanzionati la prima volta a giugno e la seconda volta a luglio). Per le 10 attività commerciali è dunque scattata la chiusura per una durata da 5 a 15 giorni, con la conseguente rimozione di quanto collocato sulla sede stradale con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, con la collaborazione del personale della Polizia Locale, hanno continuato le verifiche fino a ieri, passando al setaccio le zone del centro storco maggiormente colpite dal fenomeno, sanzionando per occupazione abusiva di suolo pubblico i titolari di 15 food truck parcheggiati in pianta stabile nelle strade del lungomare e nell’area della Stazione centrale, nonostante l’autorizzazione a operare esclusivamente tra le 19 e le 2 del mattino. Nello specifico, le attività finite sotto la lente d’ingrandimento degli operanti sono 7 paninari di via del Rotolo, un paninaro di via Marina, un paninaro di Piazza Nettuno, 2 paninari di Piazza Galatea e 4 paninari di Piazza Giovanni XXIII. Tra questi, ben 4 esercizi sono alla terza sanzione e hanno già subito una sospensione dell’attività commerciale, mentre altri 4 paninari sono recidivi per la seconda volta.

Non solo occupazione abusiva del suolo pubblico ma anche verifiche alla circolazione stradale. I carabinieri hanno infatti anche predisposto una serie di posti di controllo lungo i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica nel quartiere San Cristoforo, che hanno permesso di identificare 82 soggetti e controllare 56 veicoli, con l’elevazione di sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo di circa 20 mila euro.