Controlli a tappeto nei locali per il green pass: elevate sanzioni per quasi 4 mila euro

Controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale per garantire l'osservanza delle misure anti Covid. Nello specifico le compagnie di Catania Fontanarossa e Gravina di Catania hanno svolto mirati servizi sul territorio, andando a verificare il possesso del green pass per gestori e clienti degli esercizi pubblici. Il titolare di un centro scommesse a Catania e di una panetteria a Misterbianco sono stati sanzionati perché sprovvisti del certificato verde, così come anche 5 avventori.

Nel territorio di Gravina di Catania, analogamente, sono stati sanzionati i titolari di due bar perché non hanno verificato il possesso del green pass e due avventori che ne

erano sprovvisti. L’attività ha complessivamente consentito di controllare 702 persone e 128 esercizi commerciali, nonché di elevare sanzioni amministrative per complessivi 3.920 euro.