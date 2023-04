Controlli dei carabinieri a Librino, sanzioni per 55 mila euro

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, con la collaborazione della Polizia locale, hanno effettuato dei controlli a Librino. Un 20enne, pregiudicato catanese, sottoposto ai domiciliari in Viale Moncada, è stato deferito per “evasione”. Sei i denunciati per “furto di energia elettrica in via Scordia. Sanzioni amministrative per 12mila euro sono state comminate due officine meccaniche che non avevano le autorizzazioni necessarie. I controlli alla circolazione hanno consentito ai militari di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli, con l’elevazione di 32 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo di circa 43mila euro e il sequestro amministrativo di 10 veicoli.