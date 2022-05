Giro di vite a Maniace dopo i recenti episodi di violenza: due denunce

A seguito dei recenti episodi di cronaca accaduti a Maniace il comando provinciale ha disposto l’effettuazione di mirate attività di controllo che, in particolare, sono state svolte dai carabinieri della stazione locale, in sinergia con i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo e del Reggimento “Sicilia”, coadiuvati da militari della guardia di finanza.

Sono stati disposti numerosi posti di controllo lungo le strade d’accesso e nel centro cittadino, che hanno consentito l’identificazione di 30 persone ed il controllo di 24 veicoli con la contestazione agli automobilisti di infrazioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività, tra l’altro, alcuni controlli effettuati in corso Maniace, hanno consentito di denunciare un 33enne di Bronte in quanto gravemente indiziato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere poiché, alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello e di una dose di marijuana, motivo questo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Analogamente un altro brontese 20enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché all’interno della propria auto trasportava una mazza da baseball in alluminio della lunghezza di circa 80 centimetri.