Controlli a tappeto nel centro storico, sanzioni per automobilisti e negozi non in regola

Controlli a tappeto dei carabinieri stamattina in centro storico, con numerosi posti di blocco e verifiche in attività commerciali. I controlli hanno interessato piazza Giovanni Verga, corso Italia, via Umberto e e la zona della Villa Pacini. In via Dottor Consoli i militari hanno fermato una Fiat Punto a bordo della quale c’erano due catanesi, vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, che hanno rimediato una denuncia per ricettazione.

Nel bagagliaio della Punto i carabinieri hanno trovato una centralina capace di decodificare e disattivare i sistemi di allarme delle automobili. In via Belfiore, il titolare di una rivendita di frutta e verdura è stato multato per 3mila euro, perché trovato in possesso di quattrocento chili di frutta non tracciata. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’attività imprenditoriale non aveva autorizzazioni ed è stata sequestrata e temporaneamente chiusa.

Controlli anche per un rivenditore di ortofrutta nella zona di villa Pacini. Il titolare della rivendita aveva ampliato i locali senza autorizzazione ed è stato multato per mille euro. Lo stesso fruttivendolo dava lavoro in nero a quattro uomini e per lui, oltre alla multa, è scattata la sospensione temporanea dell’attività commerciale. Infine, i posti di blocco dei militari dell’Arma hanno portato all’identificazione di una novantina di persone e all’accertamento di violazioni del codice della strada, che sono costate 9mila euro agli automobilisti non in regola.