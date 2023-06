Controlli e sanzioni a San Berillo e San Cristoforo

I carabinieri sono stati impegnati nei quartieri San Cristoforo e San Berillo e hanno denunciato due gambiani, residenti in delle strutture prefabbricate a San Berillo, perché avevano effettuato un allaccio diretto alla rete elettrica. I militari hanno anche denunciato a piede libero un ventenne catanese perché aveva nascosto, nello sportello lato guida dell’auto, un proiettile calibro 7,65 parabellum mentre, sotto il sedile posteriore aveva una pistola ad aria compressa - di libera vendita - priva, però, del tappo rosso. I controlli intensivi hanno, inoltre, permesso ai militari di sorprendere un pregiudicato catanese di 46 anni evaso dalla propria abitazione, presso la quale era stato collocato agli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno arrestato e nuovamente sottoposto ai domiciliari. Per quanto concerne le attività relative alla circolazione stradale, sono stati invece disposti una serie di posti di controllo lungo i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica, disponendo una serie di posti di controllo che hanno permesso di identificare 61 soggetti e 49 veicoli, di cui 7 sono stati sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al codice della strada. In totale sono state comminate sanzioni al codice della strada per circa 15 mila euro.