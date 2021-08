Ambiente, tolleranza zero dei carabinieri: denunciati in 9 tra cui diversi pregiudicati

Controlli a tappeto dei carabinieri contro i reati ambientali. In particolare gli accertamenti sono stati effettuati dai militari della compagnia di Acireale, coadiuvati dai carabinieri Forestali, del Noe, del dodicesimo Reggimento Sicilia, nonché con l'ausilio del personale dell'Arpa. In totale sono stati nove i denunciati nel corso delle verifiche effettuate.

Nello specifico sono stati denunciati padre e figlio, di 50 e 20 anni, titolari di un’officina meccanica di Pedara, poiché ritenuti responsabili di sversare olio esausto e benzeni in maniera illegale. Nell’ispezionare l’officina, i carabinieri inoltre hanno rinvenuto numerose targhe di provenienza illecita e parti di motori sprovvisti della necessaria documentazione identificativa. L’attività e i diversi materiali sono stati posti sotto sequestro, mentre ai due è stato contestato anche il reato di ricettazione. Inoltre sono state denunciate 6 persone, tra le quali 3 pregiudicate e una minorenne, di età compresa tra i 16 e i 63 anni, poiché accusati di violazione delle norme che regolano il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali. I militari li hanno sorpresi mentre a bordo dei rispettivi motocarri di proprietà viaggiavano in diverse zone periferiche di Acireale trasportando, all'interno dei cassoni, notevoli quantità di ferraglia. I veicoli e il materiale sono stati sequestrati.

Infine è stato denunciato un 70enne, titolare di una ditta “fantasma” di lavorazione del marmo (non risultando alcuna autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività), ubicata a Trecastagni, per la mancanza di dispositivi per il contenimento della dispersione delle polveri, nonché la mancanza di autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali.