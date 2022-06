Tutela ambientale e controllo del territorio, sanzioni e denunce dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giarre insieme a quelli della locale stazione, con l'aiuto di personale del nucleo Guardie zoofile dell’A.S.P.A.A. (Associazione Siciliana Protezione Animali Ambiente) di Catania, nell’ambito dei controlli del territorio per il contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare della tutela ambientale, hanno denunciato un 31enne del luogo, poiché gravemente indiziato di gestione rifiuti non autorizzata.

L’uomo, titolare di licenza per l’attività di rottamazione dei veicoli, ha abusivamente occupato del suolo pubblico adiacente la propria abitazione, destinandolo a luogo di raccolta di autovetture dismesse e parti delle stesse. In tale contesto operativo i militari, hanno altresì effettuato diverse perquisizioni domiciliari e, mediante l’utilizzo di pattuglie dinamiche per una più efficace attività di intervento, hanno effettuato controlli alla circolazione stradale identificando 43 persone e controllando 27 veicoli. Le contestazioni amministrative comminate per violazioni al C.d.S. hanno riguardato un automobilista sorpreso alla guida mentre utilizzava dispositivi radiotelefonici e un altro che circolava a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa.